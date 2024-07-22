ФСБ: В РФ пресекли канал переправки из Европы взрывчатых веществ

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность канала, по которому из Италии и Германии в Россию пытались переправить взрывчатку для совершения терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
«Взрывчатые вещества перевозились в нескольких почтовых отправлениях (посылках), которые поступали в Россию поэтапно из Италии и Германии. Они были спрятаны в полостях автомобильных запасных частей.Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда взрывчатых веществ», — говорится в сообщении ведомства.
Чтобы установить организаторов и пособников готовящихся терактов, органы безопасности запросили информацию у европейских спецслужб, с которыми сотрудничают в борьбе с международным терроризмом. Однако до настоящего времени эти запросы остались без ответа.
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