СК России подтвердил задержание следователя по делу о расправе над ветераном СВО

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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о расследовании убийства ветерана специальной военной операции (СВО) в Армавире после задержания тех, кто вел расследование, передает Telegram-канал «Следком».
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах», – сообщается в материале.
В СК подтвердили, что предполагаемые сотрудники правоохранительных органов скрыли преступление.
О задержании следователей ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, оперативники не приняли должных мер по розыску и задержанию подозреваемого, напавшего с ножом на ветерана СВО. Задержанного обвиняют в превышении полномочий и сокрытии инцидента.
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Александр Климов