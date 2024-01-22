ФСБ: В отношении жителя Новокузнецка возбудили дело за спонсирование ВСУ

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На жителя Новокузнецка, который переводил деньги ВСУ, возбудили уголовное дело о государственной измене, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
В сообщении службы отметили, что сотрудники ФСБ, совместно с коллегами из МВД, пресекли деятельность жителя города Новокузнецк, который переводил денежные средства на поддержку Вооружённых сил Украины.
Россиянина задержали, на него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
В ФСБ подчеркнули, что отправленные деньги предназначались для закупки оружия украинцами.
Ранее в Барнауле задержали 44-летнего мужчину, который, по указаниям украинский кураторов, собирался совершить поджог здания министерства обороны.
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Россиянина задержали, на него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
Ранее в Барнауле задержали 44-летнего мужчину, который, по указаниям украинский кураторов, собирался совершить поджог здания министерства обороны.
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Евгения Парфентьева