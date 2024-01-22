На Кубани проверят людей, клянчивших деньги якобы для СВО

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Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад с данным о мошенниках в Краснодарском крае, которые, по сведениям СМИ, собирают пожертвования под видом отправки в зону специальной военной операции. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу СКР в телеграм-канале.
В станице Марьянской были замечены мужчины в военной форме, передвигающиеся на автомобиле с большой латинской буквой «Z» на заднем стекле, которые по заявлению местных жителей являются мошенниками. Их личность на данный момент не установлена.
В региональном СУ СК России проведут процессуальную проверку по факту этих инцидентов. Руководитель регионального отделения А. К. Маслов предоставит доклад о ходе проверки председателю СКР.
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