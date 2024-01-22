На Кубани проверят людей, клянчивших деньги якобы для СВО

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад с данным о мошенниках в Краснодарском крае, которые, по сведениям СМИ, собирают пожертвования под видом отправки в зону специальной военной операции. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу СКР в телеграм-канале.