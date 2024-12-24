Задержанный ФСБ сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

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Задержанный за работу на украинские спецслужбы сотрудник режимного предприятия передал фотографии изделий современной разработки Военно-промышленного комплекса (ВПК) и координаты военных объектов, передаёт ТАСС.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Он полностью призвал свою вину и активно сотрудничает со следствием.
В ходе допроса задержанный рассказал, что около полгода назад на него вышли представители Службы внешней разведки (СВР) Украины, которые предложили за денежное вознаграждение передавать сведения о ВС РФ.
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