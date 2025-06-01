SHOT: в Екатеринбурге при неудачном прыжке с 33-метровой вышки пострадала девушка

01 июня 2025, 16:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Екатеринбурге 21-летняя девушка пострадала после падения с 33-метровой высоты в парке Чкалова. Ее экстренно госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.