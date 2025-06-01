SHOT: в Екатеринбурге при неудачном прыжке с 33-метровой вышки пострадала девушка
В Екатеринбурге 21-летняя девушка пострадала после падения с 33-метровой высоты в парке Чкалова. Ее экстренно госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, инцидент произошел во время экстремального прыжка с парашютной вышки. Предварительная причина – слишком длинный страховочный трос, который сработал неправильно.
Также в публикации отмечается, что организаторы аттракциона утверждают, что оборудование сертифицировано и рассчитано на высокие нагрузки. Стоимость прыжка обошлась примерно в 2,5 тысяч рублей. Полиция устанавливает точные обстоятельства происшествия.
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