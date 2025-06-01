Богомаз: в Брянской области обрушившийся мост не подлежит восстановлению
Обрушившийся мост в Выгоничском районе Брянской области не подлежит ремонту. После полного демонтажа на его месте возведут совершенно новое сооружение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Андрея Богомаза.
«Мост не подлежит восстановлению. <...> Вначале нужно его обрушить и полностью разбирать. Будет строиться новый мост протяженностью 42 метра, и опоры <…>, 12-метровой ширины», — цитирует агентство слова главы региона.Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд №86 «Климов — Москва». По данным МЖД, причиной трагедии стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». В результате пострадали 73 человека, включая 4 детей, еще 7 погибли. В регионе объявили трехдневный траур — со 2-го по 4-е июня.