Богомаз: в Брянской области обрушившийся мост не подлежит восстановлению

01 июня 2025, 16:53

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Обрушившийся мост в Выгоничском районе Брянской области не подлежит ремонту. После полного демонтажа на его месте возведут совершенно новое сооружение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Андрея Богомаза.







«Мост не подлежит восстановлению. <...> Вначале нужно его обрушить и полностью разбирать. Будет строиться новый мост протяженностью 42 метра, и опоры <…>, 12-метровой ширины», — цитирует агентство слова главы региона.