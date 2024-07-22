Полиция Украины опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Фарион

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Национальная полиция Украины объявила в розыск возможного убийцу бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом пишет «Страна.ua».
По данным издания, согласно ориентировке, возраст подозреваемого — около 20 лет. Полицией было опубликовано видео с места преступления.
На экс-депутата Рады Ирину Фарион 19 июля было совершено покушение. Пуля после выстрела попала ей в висок. О кончине 60-летней Фарион сообщила пресс-служба Львовского первого медицинского объединения. Бывший депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка. В ноябре 2023 года в отношении нее было возбуждено несколько уголовных дел.
Ранее сообщалось, что на месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион не работала часть камер видеонаблюдения. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал, что связано это с плановым отключением электроэнергии.
Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница, лингвистка. Член ультраправой партии «Свобода», депутат Верховной Рады (2012—2014) от одномандатного избирательного округа № 116 в Львовской области.
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На экс-депутата Рады Ирину Фарион 19 июля было совершено покушение. Пуля после выстрела попала ей в висок. О кончине 60-летней Фарион сообщила пресс-служба Львовского первого медицинского объединения. Бывший депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка. В ноябре 2023 года в отношении нее было возбуждено несколько уголовных дел.
Ранее сообщалось, что на месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион не работала часть камер видеонаблюдения. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал, что связано это с плановым отключением электроэнергии.
Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница, лингвистка. Член ультраправой партии «Свобода», депутат Верховной Рады (2012—2014) от одномандатного избирательного округа № 116 в Львовской области.
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Дарья Осипова