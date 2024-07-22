«Снял кольцо и ушел за мороженым»: в Самара таинственным образом исчез молодой мужина

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Вечером в субботу, 20 июля, в социальных сетях появился призыв о помощи в поисках человека. Пропал 28-летний житель Самары Денис Тищенко. В субботу около 14:00 он отправился в магазин и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно. Детали загадочного исчезновения – в материале «Радио 1».
«Сказал, что сходит в магазин»
В Самаре разыскивают 28-летнего Дениса Тищенко. Молодой человек пропал около 14:18 в субботу днем. По словам супруги Анастасии, Денис сказал, что идет покупать мороженое и скоро вернется. При этом он оставил дома обручальное кольцо и мобильный телефон.
Жена добавила, что накануне, в пятницу, она заметила в муже что-то странное.
«В пятницу в 11:00 он ушел из дома, вернулся через 20 минут. На шее у него была красная линия. Спросила его – что он делал? Денис сказал, что чинил машину и чем-то видимо натер область шеи. Больше ничего необычного за ним я не заметила. И вот в субботу днем он сказал, что пойдет за сигаретами и купит мне мороженое», – поделилась она.
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Исчезнувший лечился от депрессии
Денис и Анастасия находятся в браке два года. По словам жены, диагноз «депрессия» был поставлен мужчине 5 июля 2024 года, с тех пор началось лечение. По образованию он логист, но из-за болезни не мог работать.
«Мы знакомы четыре года, два года женаты. Все было нормально. Да, он немного скрытный обычно, но заботливый и любящий. Два месяца назад Денис вдруг изменился. Пытался разломать серебряный крестик, свести татуировку на ноге. Там у него был набит знак зодиака Телец. Я его поддерживала, как могла. Он обратился к врачу», – рассказывает Анастасия.
Супруга посетовала на тяжелое состояние в связи с ожиданием ребенка.
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Муж удалил переписку
Вечером Анастасия решила проверить оставленный мужем смартфон в надежде попасть на след супруга. Однако, по ее словам, все сообщения и переписка в социальных сетях были удалены, записи входящих и исходящих звонков – почищены.
Позже в тот же день к поискам подключились полиция, команда «ЛизаАлерт» и родственники. Последние обыскали весь район Волгарь, но безрезультатно.
«Полиция приезжала домой, опрашивала всех. Начали поиски. Мы очень переживаем, помогите нам его найти!» – просит сестра пропавшего.
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Александр Климов