ФСБ возбудила уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении сотрудника концерна «АвтоВАЗ» за разглашение коммерческой тайны. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Самарской области.
Сотрудникам спецслужбы удалось выяснить, что инженер-конструктор предприятия предоставляла третьим лицам доверенные ей по работе сведения из корыстной заинтересованности. Переданные сведения являются коммерческой тайной организации.
В отношении работницы возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении и разглашении сведений, являющихся коммерческой тайной предприятия.
Сотруднице «АвтоВАЗа» грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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В отношении работницы возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении и разглашении сведений, являющихся коммерческой тайной предприятия.
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Анастасия Чинкова