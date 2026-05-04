ФСБ задержала 150 оружейников за два месяца

04 мая 2026, 11:33

ФСБ задержала 150 оружейников-нелегалов за два месяца в 41 регионе России

В 41 регионе России сотрудники ФСБ провели масштабные оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых пресекли деятельность подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





По данным ведомства, из незаконного оборота изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, а также 164 винтовки, карабина и ружья. Кроме того, силовики обнаружили 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ (тротил и порох) и свыше 31 тысячи патронов различного калибра.



Задержали 150 нелегальных оружейников, по местам их проживания провели следственные действия. Оперативные мероприятия охватили Москву, Донецкую и Луганскую народные республики, ряд республик (Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Тыва, Хакасия), а также Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский края и десятки областей, включая Амурскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Московскую, Ростовскую, Тульскую, Херсонскую и другие.



В ФСБ подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается.



