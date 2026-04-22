ФСБ обыскала природоохранную прокуратуру Ленобласти

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В природоохранной прокуратуре Ленинградской области сотрудники ФСБ провели обыски.



По данным портала 47news, следователи задержали руководителя ведомства Артема Зобова. Ему инкриминируют получение взяток в особо крупном размере — речь идет о суммах в несколько миллионов рублей.

Обыск прошел в рабочем кабинете чиновника. По предварительной информации, незаконные вознаграждения были связаны с утилизацией строительных отходов. В отношении Зобова возбудили уголовное дело.

Никита Кротов

