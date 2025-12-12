ФСБ задержала 169 нелегальных оружейников в 53 регионах России

12 декабря 2025, 11:05

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией за два месяца пресекла деятельность 169 подпольных оружейников в 53 регионах страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.