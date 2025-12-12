ФСБ задержала 169 нелегальных оружейников в 53 регионах России
ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией за два месяца пресекла деятельность 169 подпольных оружейников в 53 регионах страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
В ходе операций изъяли 378 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки и гранатометы. Незаконная деятельность, связанная с производством, модернизацией и продажей оружия и боеприпасов, осуществлялась в подпольных мастерских.
Согласно информации ведомства, мероприятия по пресечению этой деятельности проводились в октябре и ноябре 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В результате были закрыты 44 подпольные мастерские.
Кроме оружия, силовики изъяли более 52 кг взрывчатых веществ, свыше 223 тысяч патронов и более 700 гранат. В ФСБ подчеркнули, что работа по выявлению и прекращению незаконной деятельности в этой сфере продолжается.
