ФСБ задержала агента ГУР из Молдовы, планировавшего теракты на территории РФ

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Сотрудники ФСБ задержали агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который воевал на стороне ВСУ, а через Латвию привез в Россию бомбы для совершения терактов.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Пруняну Мариуса, 2001 г.р., прибывшего по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины в Россию для организации диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.
Оказалось, что Пруняну в 2022-2023 годах принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ против ВС РФ под Артемовском. После этого его завербовали украинские спецслужбы. Тогда мужчина вернулся в Молдову, где начал готовиться к совершению терактов на территории РФ.
В Кишинёве мужчина встретился с представителем ГУР Минобороны Украины, который передал ему деньги. Пруняну купил себе Toyota Land Cruiser Prado. В автомобиле ему оборудовали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами, которые он должен был разместить в Волгограде и Саратове. Однако в России мужчину быстро задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.
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Элина Позднякова