В Воронеже задержали 20-летнего парня за видеопоздравление в адрес ГУР Минобороны Украины

На юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии задержали мужчину, который забрался на крышу припаркованного автомобиля на подземной автостоянке. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.