В Воронеже задержали 20-летнего парня за видеопоздравление в адрес ГУР Минобороны Украины

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В Воронеже задержали 21-летнего местного жителя, записавшего видеопоздравление в адрес Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в августе прошлого года парень в мессенджере Signal связался с представителями «Русского добровольческого корпуса»*. Чтобы подтвердить свою лояльность, он заснял ролик с поздравлением ГУР, на котором показал листок с соответствующей надписью. Позади была видна одна из войсковых частей Воронежа.
7 сентября 2024 года РДК* опубликовал видеозапись в своём Telegram-канале, после чего личностью молодого человека заинтересовались российские правоохранители.
3 апреля в отношении воронежца было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.
В настоящее время местный житель задержан.
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*внесён ФСБ России в список запрещённых террористических организаций
7 сентября 2024 года РДК* опубликовал видеозапись в своём Telegram-канале, после чего личностью молодого человека заинтересовались российские правоохранители.
3 апреля в отношении воронежца было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.
В настоящее время местный житель задержан.
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*внесён ФСБ России в список запрещённых террористических организаций
Анастасия Чинкова