ФСБ задержала агента СБУ, готовившего атаку на аэродром в Энгельсе
Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Мужчина намеревался установить навигационный модуль для беспилотников ВСУ рядом с аэродромом. Сотрудники правоохранительных органов установили, что с 2019 по 2022 год он проживал в Львовской области Украины. Когда его разрешение на временное проживание истекло, россиянин перестал посещать органы миграционной службы Украины.
Это привлекло внимание Службы безопасности Украины (СБУ), которая завербовала его. В обмен на выполнение диверсии ему пообещали украинское гражданство.
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ по месту жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело.
