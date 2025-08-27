ФСБ задержала агента СБУ, готовившего атаку на аэродром в Энгельсе

27 августа 2025, 10:15

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.