В Приморье возбудили уголовное дело на чиновников, создавших ОПГ

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Евгения Ковальчука, которого подозревают в создании организованной преступной группировки (ОПГ), об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК по Приморскому краю.
Как удалось установить следствию, в ОПГ Ковальчука входили: бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Приморском крае (ТУ Росимущество) Денис Горовчук, а также Нина Ковальчук, Владимир Зубков, Ольга Исаева, Валентина Серикова, Андрей Конюшкин, Игорь Иващенко, Дмитрий Овчаренко, Игорь Ивченко и другие.
Выяснилось, что Ковальчук производил незаконные махинации с имуществом. Он присваивал себе подлежащие уничтожению объекты, а затем продавал их на вторичном рынке. В настоящий момент установлены шесть преступных эпизодов.
В настоящий момент трое фигурантов уголовного дела находятся под стражей.
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Выяснилось, что Ковальчук производил незаконные махинации с имуществом. Он присваивал себе подлежащие уничтожению объекты, а затем продавал их на вторичном рынке. В настоящий момент установлены шесть преступных эпизодов.
В настоящий момент трое фигурантов уголовного дела находятся под стражей.
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Евгения Парфентьева