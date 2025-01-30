В Ставропольском крае задержали террориста, планировавшего взорвать электричку

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ФСБ предотвратила подрыв электрички в Кавминводах, который собирался совершить приезжий из Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края», — сообщили в ЦОС.
По данным ведомства, преступник собирался дистанционно подорвать пассажирский пригородный электропоезд Кисловодск — Минеральные Воды.
Мужчина уже успел изучить местность и достал компоненты для изготовления взрывного устройства. После теракта он собирался уехать в Сирию для вступления в ряды МТО.
Его задержали в Ессентуках, по месту проживания террориста провели обыски и обнаружили составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки СВУ.
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