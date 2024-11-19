ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины капитана ЧФ в Севастополе

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Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которые по заданию украинских спецслужб взорвали в Севастополе автомобиль первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского, в результате чего он погиб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Задержанная жительница Севастополя 1986 года рождения следила за Транковским по заданию украинской спецслужбы, чтобы установить его автомобиль, место его проживания и маршруты его передвижений.
Вторым исполнителем теракта оказался житель Ялты 1977 года рождения. Мужчина собрал взрывное устройство из компонентов, которые ему передали кураторы через тайники. Далее он установил СВУ под днище автомобиля и дистанционно подорвал его, когда Транковский ехал на работу.
При этом у задержанных в гараже обнаружили еще одно взрывное устройство общей массой 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.
Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.
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Вторым исполнителем теракта оказался житель Ялты 1977 года рождения. Мужчина собрал взрывное устройство из компонентов, которые ему передали кураторы через тайники. Далее он установил СВУ под днище автомобиля и дистанционно подорвал его, когда Транковский ехал на работу.
«По полученным ФСБ России данным, теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления департамента контрразведки службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством заместителя председателя службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада», — говорится в сообщении ведомства.
При этом у задержанных в гараже обнаружили еще одно взрывное устройство общей массой 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.
Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.
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Элина Позднякова