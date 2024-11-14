Звонок для взрыва СВУ в машине капитана ЧФ Транковского поступил из-за границы

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Для детонации взрывного устройства в автомобиле начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ в Севастополе, капитана I ранга Валерия Транковского использовали сим-карту, звонок на которую поступил из-за границы. Об этом пишет Mash.
По данным издания, для подрыва автомобиля Транковского использовали порядка 100 грамм тротила. Для приведения его в действие злоумышленники позвонили на сим-карту. При этом звонок был совершен из-за границы, чтобы затруднить процесс поиска сообщников.
Ранее сообщалось, что за Транковским следили не менее недели. Человек, который вел визуальный контроль, сообщил сообщнику из другой страны, что военный сел в автомобиль, тогда тот привел СВУ в действие.
Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.
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Ранее сообщалось, что за Транковским следили не менее недели. Человек, который вел визуальный контроль, сообщил сообщнику из другой страны, что военный сел в автомобиль, тогда тот привел СВУ в действие.
Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.
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Элина Позднякова