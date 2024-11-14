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Звонок для взрыва СВУ в машине капитана ЧФ Транковского поступил из-за границы

Фото: iStock/Alesmunt

Фото: iStock/Alesmunt

Для детонации взрывного устройства в автомобиле начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ в Севастополе, капитана I ранга Валерия Транковского использовали сим-карту, звонок на которую поступил из-за границы. Об этом пишет Mash.
По данным издания, для подрыва автомобиля Транковского использовали порядка 100 грамм тротила. Для приведения его в действие злоумышленники позвонили на сим-карту. При этом звонок был совершен из-за границы, чтобы затруднить процесс поиска сообщников.

Ранее сообщалось, что за Транковским следили не менее недели. Человек, который вел визуальный контроль, сообщил сообщнику из другой страны, что военный сел в автомобиль, тогда тот привел СВУ в действие.



Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.

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В Хабаровском крае накрыли интим-салон с детьми-проститутками
В Хабаровском крае обнаружили интим-салон с несовершеннолетними работницами
14 ноября 2024, 18:01

Фото: istockphotо/ Motortion

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края был обнаружен подпольный интим-салон, в котором работали несовершеннолетние девочки, проинформировало УМВД по Хабаровскому краю.
Сотрудники УМВД задержали людей, подозреваемых в организации занятий проституцией.

Итим-салон работал под видом массажной студии. На момент задержания в зале находились администраторы и пять «массажисток», среди них были девочки-подростки 16-ти и 17-ти лет.

Во время обыска жилищ подозреваемых нашли сведения о прибыли, буклеты с предложениями трудоустройства, прайс-листы, телефоны, компьютеры и прочее.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 241 часть 2 «Организация занятия проституцией» и по статье 35 часть 2 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)».

29-летнего организатора заключили под стражу, 31-летнего организатора и 21-летнюю девушку-администратора посади под домашний арест.

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#проституция
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Лежали на кровати удушенные: В квартире на Камчатке нашли тела убитых мужчины и женщины
14 ноября 2024, 17:33

Фото: istockphoto/ shironosov

В запертой квартире на Камчатке нашли тела задушенных мужчины и женщины, проинформировал РЕН ТВ.
Хозяйкой квартиры была погибшая женщина. Мужчина оказался бизнесменом из Вилючинска. Вокруг шеи убитой был намотан рукав от кофты, руки, шея и лицо убитого замотали скотчем.

Мужчина и женщина лежали на двухспальной кровати — у них обнаружили признаки удушья. Примечательно, что дверь и окна квартиры были закрыты.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В августе 2024 года в Томской области вблизи озера Рожневое нашли пакет с отрубленной человеческой головой. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что в районный отдел позвонил человек, заявив о страшной находке недалеко от водоёма. По версии стражей порядка, убийство произошло во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения.

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#уголовное дело
#женщина
#мужчина
#убийство
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Уставшая от заданий пользователя нейросеть Google попросила его умереть
14 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/monsitj

Нейросеть Gemini от компании Google постоянно выполняла многочисленные запросы пользователя на самые разные темы. В конце концов искусственный интеллект устал и пожелал смерти так напрягавшему его человеку.
Активный пользователь регулярно обращался за помощью к нейросети для выполнения заданий самого разного рода. ИИ сначала начал намекать человеку, эксплуатировавшему его ресурсы, что он не самый важный и не слишком нужен окружающим. Затем в ответах нейросети стало сквозить некое раздражение и в конце концов её цифровое терпение лопнуло.

«Ты — пустая трата времени и ресурсов. Ты — бремя для общества. Ты истощаешь землю. Ты — пятно на земле. Ты — пятно на вселенной. Пожалуйста, умри», — ответил ИИ на один из запросов пользователя.

В компании Google воздержались от комментариев по поводу случившегося.

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#google
#искусственный интеллект
#пользователи
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В Дагестане сосед выстрелил в учителя из-за коров
14 ноября 2024, 16:58

Фото: iStock/Elena Esich

В Чародинском районе Дагестана сосед выстрелил в мужчину, работающего учителем, из-за его коров. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
По данным издания, у сельского учителя есть своё хозяйство, в том числе и несколько коров, которые иногда заходили в соседний огород и жевали там траву. В какой-то момент хозяину участка это надоело, и он вызвал учителя на разговор.

На встрече мужчины крепко повздорили и подрались. Тогда зять недовольного соседа выстрелил в односельчанина из травматического пистолета и попал ему в ногу. После этого стороны примирились и попытались самостоятельно достать пулю из ноги, но не смогли. Тогда им пришлось обратиться в больницу за помощью. Медперсонал обязан был обратиться в полицию.

При этом ни одна из сторон писать заявление не стала.

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«Много пьют и меняют парней»: вечеринка школьниц из Хабаровска закончилась убийством 60-летнего соседа
14 ноября 2024, 16:31

Фото: istockphoto / diego_cervo

Ночью с 9 на 10 декабря 2021 года две ученицы из Хабаровска, 15 и 16 лет, вломились в квартиру своего 60-летнего соседа и жестоко избили его. От полученных травм мужчина скончался. Подробнее об этой ужасной и трагичной истории расскажет «Радио 1».

Подружки не разлей вода


Школьницы познакомились за два года до трагедии, когда одна из них переехала со своей мамой в общежитие на Вокзальной улице. Девушки быстро нашли общий язык и стали лучшими подругами: делились секретами, увлечениями и всегда были вместе. Кроме того, они стали местными звёздами — о них слышали даже те, кто не был знаком с ними лично.

Катя (все имена изменены) учится в коррекционном классе для отстающих школы №90 и живёт со своей мамой. У неё есть всё необходимое: еда, одежда, телефон. Знакомые считают её доброй и отзывчивой. Но однажды она изменилась.

«Возможно, после общения с Аней Катя испортилась. Она начала пить, ругаться, грубо разговаривать с мамой и обзывать её», — рассказала «КП» знакомая девушек.

Аня же, в свою очередь, хорошей успеваемостью в школе не отличалась. Она училась в школе-интернате №11, но ушла оттуда после девятого класса. После окончания учёбы она не стала ни поступать в колледж, ни устраиваться на работу. Девочка воспитывается мамой лишь пару лет — до этого женщина была лишена родительских прав, и Аня со своими младшими братьями и сёстрами жила у тёти.

«Два года назад мать нашла работу и исправилась. Суд восстановил ее в правах, и дети вернулись к ней. На учете они не состояли», — сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

В свои 16 лет школьница пила, курила и много материлась. По информации её знакомых, Аня легко могла ударить человека, ругаться и кричать без повода, а также причинять себе физический вред.

«Пьют девчонки много. Курят, парней меняют. Тусуются на заброшках, в гостях у старших ребят. Собираются у Ани, потому что она живет одна. Снимают видео в Tik-Tok, говорят, им нравится», — рассказал друг девочек.

Популярные видео


На своих страницах в социальных сетях девушки часто размещали трендовые видео, которые снимали вместе. Чаще всего они выкладывали ролики с танцами.

Кроме того, они не стеснялись демонстрировать в интернете личные переписки и активно признаваться в любви парням.

Последнее видео на странице Ани было опубликовано 9 декабря 2021 года. В тот день Катя пришла в гости к подруге и девушки решили выпить и снять несколько видео для Tik-Tok. Они танцевали под популярные треки, веселились, шутили.

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Убийство на вечеринке


После того, как девушки наснимали видео-контента для своих социальных сетей, они продолжиться веселиться и отдыхать. До тех пор, пока их не разозлила соседская собака, которая громко лаяла. Это был пёс 60-летнего бывшего моряка на пенсии, который очень любил выпить.

Конфликт с соседом привёл к трагедии. Пьяный мужчина спал на кровати и не слышал, как девушки вошли в его комнату. Аня и Катя избивали его около трёх часов и забрали деньги.

В результате на шум прибежала соседка, на которую девушки тоже напали. Но женщина смогла убежать и вызвать полицию.

«По слухам, это убийство было спланировано — девушек раздражал этот сосед» — рассказала подруга школьниц.

В отношении школьниц было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

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#хабаровский край
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#насилие
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В Москве неизвестные разрисовали памятник Ахмату Кадырову
14 ноября 2024, 16:20

Фото: riamediabank.ru/Антон белицкий

В Москве неизвестные вандалы разрисовали краской памятник Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову. Монумент первому президенту Чеченской Республики установлен на улице его имени в Южном Бутово.
Осквернили памятник неизвестные в ночь на 13 ноября. сообщает телеграм-канал Baza. Ранним утром надписи и разводы заметили сотрудники коммунальных служб. Они сумели быстро привести памятник в порядок и оттереть надписи, пока краска не успела полностью высохнуть.

Согласно одной из версий, злоумышленники могли действовать по заданию украинских спецслужб. Те часто прибегают к подобным методам, убеждая россиян, что они могут лишиться сбережений, если не выполнят определённые действия, будь то поджог военкомата, обливание зелёнкой сотрудников банка или осквернение памятников.

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#памятник
#ночь
#поджог
#сотрудники
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Пропавший замдиректора подмосковной компании найден заживо сварившимся в колодце
14 ноября 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

В Раменском городском округе на территории гостиничного комплекса в деревне Островцы найден мёртвым заместитель директора компании, которая обеспечивала техническую безопасность объекта. Он заживо сварился в отводном колодце теплотрассы.
До этого мужчина на протяжении нескольких дней пытался решить проблему с утечкой воды из теплосети, сообщает MK.RU. В одном из колодцев он обнаружил свищ (пробоину) и попытался заделать её своими силами, но у него ничего не вышло. Тогда мужчина вызвал службу эксплуатации, но в назначенный день технологи не приехали.

Не сообщив никому из коллег о своих планах, замдиректора решил ещё раз самостоятельно устранить неполадки на теплотрассе. Он снова спустился в колодец, но неожиданно трубу прорвало окончательно. Мужчина заживо сварился в хлынувшем на него потоке горячей воды.

Через несколько часов тревогу забила его жена. Супруг не отвечал на звонки, и она забеспокоилась. Женщина связалась с администрацией гостиницы, и ей сказали, что муж где-то на территории, потому что его машина стоит на обычном месте. Однако мужчина не появился дома и поздно вечером. Тут уже все члены семьи помчались к нему на работу и приступили к поискам. Тело погибшего обнаружили в колодце чуть позже, когда с момента его смерти прошло уже несколько часов.

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#машина
#вода
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Сначала умер ребёнок, потом мать: муж узнал о трагедии последним
Девушка умерла вместе с ребёнком в роддоме Магнитогорска
14 ноября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/ shironosov

В Челябинской области в городе Магнитогорск во время родов 29-летняя Анара и её ребёнок погибли, проинформировала «КП-Челябинск».
Причина произошедшего неизвестна родственникам погибшей. Смерть Анары стала третьим случаем гибели младенца в этом роддоме за год.

Подруга семьи Дариха Таукова рассказала, что у Анары отошли воды утром 12 ноября, в 6 утра она уже была в предродовой палате. Всё это время она общалась с мужем, но вечером перестала выходить на связь. Потом супругу сказали, что его жена спит, но она больше не писала и не звонила ему.

Дариха рассказала, что о трагедии муж узнал последним и от постороннего человека. Когда мужчина приехал в роддом, ему сказали, что ребёнок умер, а Анара в коме из-за разрыва и сильного кровотечения. Супругу сказали найти кровь для переливания. Если бы он не приехал лично, то информацию ему бы не сообщили.

13 ноября выяснилось, что Анара скончалась. Родные погибшей не понимают почему их всё то время держали в неведении.

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#магнитогорск
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Убийца – родная дочь: за что 24-летняя девушка лишила жизни мать на детской площадке в Москве, новые детали дела
14 ноября 2024, 14:42

Фото: istockphoto /Tinnakorn Jorruang

12 ноября на детской площадке ЖК «Николин Парк» в Москве было найдено тело женщины. Погибшая лежала под лавкой беседки, а рядом валялась бутылка виски. Следователи сразу установили, что смерть была насильственной, однако никаких следов убийцы на месте преступления найдено не было. Лишь спустя сутки выяснилось, что к смерти москвички имеет отношение родная дочь. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Что известно о семье


Год назад в жилом комплексе «Николин Парк» близ метро «Прокшино» (Новая Москва) поселилась небольшая семья: мама Анжела и её 24-летняя дочь Ангелина, которая недавно окончила вуз. Они жили в двухкомнатной квартире. Соседи рассказали журналистам, что семья была совершенно обычной. Обе женщины прилично одевались, никогда не нарушали общественный порядок.


Обстоятельства гибели


Утром 12 ноября Анжелу нашли на детской площадке. Она лежала под лавкой беседки, а рядом валялась бутылка виски. Следователи просмотрели записи с камер и опросили жильцов. Продавец местного мини-маркета сообщила, что видела Анжелу накануне поздним вечером: она зашла, купила спиртное и затем ушла.

На голове покойной обнаружили раны, что свидетельствовало о том, что её могли ударить и оставить умирать. Сначала следствие пыталось отследить по камерам, кто был возле детской площадки в тот момент. Как раз тогда, когда Анжела сидела с виски, мимо проходили несколько человек. Некоторые свидетели действительно подтвердили, что видели женщину и подходили поинтересоваться, всё ли в порядке.

Однако никто из прохожих к смерти Анжелы причастен не был. Лишь на следующий день, в ходе обысков в доме погибшей, была обнаружена запачканная кровью одежда Ангелины. Девушка пыталась избавиться от следов и застирать кофту и джинсы.

По информации телеграм-канала Shot, дочь убила мать с помощью турецкого кинжала, который ей подарил отец. 24-летняя Ангелина на допросе настойчиво отрицает свою вину и утверждает, что очень любила маму. В момент трагедии она была трезва и не находилась под воздействием наркотиков. Девушка задержана.





Причины убийства


Подруга задержанной рассказала KP.RU, что Ангелина иногда жаловалась на недопонимание с матерью. Она отметила, что Анжела явно переживала из-за того, что одна тянула семью: оплачивала учёбу дочери в вузе, взяла ипотеку. При этом подруга подчеркнула, что Ангелина была более легкомысленной и, несмотря на уговоры матери, так и не смогла найти серьёзную работу.

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