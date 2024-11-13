Mash: Преступники неделю следили за капитаном ЧФ перед подрывом его машины

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Преступники семь дней следили за капитаном 1-го ранга Черноморского флота до того, как взорвать его автомобиль. Взрыв был устроен в Севастополе на улице Тараса Шевченко.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в следственных органах. Неизвестные установили взрывное устройство под днищем автомобиля российского военного моряка со стороны водителя. Затем оно было приведено в действие дистанционным способом. Офицеру оторвало обе ноги, спасти его врачи не сумели.
Следствие сразу посчитало основной версией расправы над капитаном, который был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, заказным убийством. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки. На Украине местный телеканал уже сообщил, что взрыв автомобиля в Севастополе был спланированной операцией СБУ.
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Александр Бойцов