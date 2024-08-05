ФСБ задержала двух религиозных вербовщиков, готовивших террористов для Сирии

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ФСБ задержала в Тюмени двух религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек и отправили их в Сирию для террористической деятельности. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства. Канал вербовки пресекли вместе с СК РФ и МВД России.
«На территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации», — указано в заявлении.По информации ФСБ, двое религиозных деятелей являются гражданами России, они по заданию эмиссаров из числа террористов завербовали в Тюмени 19 местных жителей, которые затем отправились в Сирию «для участия в террористической деятельности». Вместе с тем, задержанные организовали канал финансирования международной террористической организации, а также распространяли идеологию терроризма в интернете в ущерб безопасности России.
Уголовные дела возбудили по статье 205.1 УК: Содействие террористической деятельности и статье 205.2 УК: Пропаганда терроризма. Расследованием занимается СК РФ.
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