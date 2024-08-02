В РФ вернулся пожизненно осужденный в Германии экс-сотрудник ФСБ Красиков

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
На территорию России вернулся отбывавший пожизненный срок в Германии россиянин Вадим Соколов (Красиков). Об этом сообщает РИА Новости.
«В рамках обмена на родину вернулся <…> гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», — заявил источник информагентства.Красиков известен тем, что ликвидировал чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который издевался и убивал российских военных. За это преступление россиян получил пожизненный срок в Германии.
Вечером в четверг, 1 августа, самолет с российскими гражданами прибыл из Анкары в Москву после обмена. Глава государства Владимир Путин встретил вернувшихся россиян у трапа.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн заявил, что сдержанные переговоры США и России могут принести плоды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак