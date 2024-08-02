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В РФ вернулся пожизненно осужденный в Германии экс-сотрудник ФСБ Красиков

02 августа 2024, 09:59
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

На территорию России вернулся отбывавший пожизненный срок в Германии россиянин Вадим Соколов (Красиков). Об этом сообщает РИА Новости.
«В рамках обмена на родину вернулся <…> гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», — заявил источник информагентства.
Красиков известен тем, что ликвидировал чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который издевался и убивал российских военных. За это преступление россиян получил пожизненный срок в Германии.



Вечером в четверг, 1 августа, самолет с российскими гражданами прибыл из Анкары в Москву после обмена. Глава государства Владимир Путин встретил вернувшихся россиян у трапа.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн заявил, что сдержанные переговоры США и России могут принести плоды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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