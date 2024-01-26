ФСБ задержала двух украинских агентов в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону задержали двух украинских агентов, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», — задержаны два гражданина Российской Федерации», — сообщили представители Федеральной службы безопасности.
Удалось установить, что задержанные самостоятельно связались с украинской стороны и предложили им предоставление информации о российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции. За это фигуранты попросили денежное вознаграждение.
В настоящий момент фигуранты находятся в следственном изоляторе.
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