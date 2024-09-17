СК возбудил дело в отношении мигранта, сбившего двух детей в Москве

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Было возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан, который наехал на двух детей на пешеходном переходе в Москве. Об этом информирует столичный СК в Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник госавтоинспекция столицы сообщила о ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого 13-летний мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По информации столичного СК РФ, мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В ходе допроса он признал свою вину в полном объеме.
Следственные органы планируют в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, де младенец скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации столичного СК РФ, мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В ходе допроса он признал свою вину в полном объеме.
Следственные органы планируют в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, де младенец скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова