ФСБ задержала мужчину за съёмку последствий атаки ВСУ на Курскую область

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 48-летнего жителя села Октябрьское в Курской области за съёмку последствий атаки ВСУ и передачу кадров украинскому Telegram-каналу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье о шпионаже.
В ходе допроса мужчина признался, что снимал видео и передавал его по заданию неизвестных. За выполнение этой «работы» ему пообещали денежное вознаграждение и, в дальнейшей перспективе, гражданство одной из стран НАТО.
Читайте также:
Топ-менеджера военного завода осудили по делу о передаче секретных чертежей на Украину
Суд вынес приговор украинке за покушение на теракт в Энергодаре
Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео
Анастасия Чинкова