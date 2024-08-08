Суд вынес приговор украинке за покушение на теракт в Энергодаре

В Чечне группа местных жителей избили мигранта из-за девушки. Оказалось, что уроженец Таджикистана просто хотел познакомиться с чеченкой. Кто поддержал действия кавказцев и что на самом деле произошло в Грозном расскажет редакция «Радио 1».