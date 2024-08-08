Суд вынес приговор украинке за покушение на теракт в Энергодаре

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Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку Украины Татьяну Ключко, которая совершила покушение на теракт в Энергодаре. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель прокуратуры Ростовской области.
Отмечается, что в прошлом году женщина вступила в террористическое сообщество. Она выразила готовность участвовать в подготовке и реализации терактов на территории Запорожской области. По указанию сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Ключко получила от другого лица самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.
В апреле 2023 года для совершения убийства она поместила это устройство в почтовый ящик в жилом доме Энергодара. К счастью, взрыва не произошло – взрывное устройство обнаружили местные жители, которые вызвали правоохранителей.
В результате суд постановил Ключко выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, а также приговорил её к 12 годам тюрьмы.
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В апреле 2023 года для совершения убийства она поместила это устройство в почтовый ящик в жилом доме Энергодара. К счастью, взрыва не произошло – взрывное устройство обнаружили местные жители, которые вызвали правоохранителей.
В результате суд постановил Ключко выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, а также приговорил её к 12 годам тюрьмы.
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Анастасия Чинкова