Топ-менеджера военного завода осудили по делу о передаче секретных чертежей на Украину

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Мособлсуд приговорил к 9 годам лишения свободы экс-директора по качеству Луховицкого авиационного завода Михаила Баранова за госизмену, участие в организованной преступной группировке и еще целый ряд преступлений. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что Баранов частично признал вину в содеянном. Согласно информации следствия, обвиняемый, имея доступ к секретным техническим документам, сфотографировал и передал чертежи деталей боевой авиационной техники украинцу — сотруднику Одесского авиационного завода.
Примечательно, что суд также взыскал с Баранова в пользу Объединенной авиационной корпорации 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку Украины Татьяну Ключко, которая совершила покушение на теракт в Энергодаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что суд также взыскал с Баранова в пользу Объединенной авиационной корпорации 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку Украины Татьяну Ключко, которая совершила покушение на теракт в Энергодаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова