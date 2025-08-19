ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на территории Удмуртии. Инцидент произошёл в городе Глазове, сообщают в пресс-службе ведомства.
В ходе обыска у задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, смартфон с инструкциями по их созданию, а также схему расположения объектов в районе планируемого нападения.
Следствие установило, что задержанный, выходец из одной из стран Центральной Азии, поддерживал связь с членами международных террористических организаций через мессенджеры. Также он публично оправдывал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и планировал поджог поезда в Удмуртии.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Публичное оправдание терроризма». В настоящее время проводятся следственные действия.
