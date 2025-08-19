ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии

19 августа 2025, 11:09

ФСБ: выходец из Центральной Азии планировал поджог поезда в Удмуртии

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на территории Удмуртии. Инцидент произошёл в городе Глазове, сообщают в пресс-службе ведомства.