ФСБ: задержанный в Брянской области украинский диверсант сам сдался в плен

20 августа 2025, 12:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала показания одного из задержанных на территории Брянской области украинских диверсантов, который заявил о добровольной сдаче в плен всей группы.





Мужчина, представившийся старшим солдатом Александром Юрьевичем Годько (позывной «Казак»), сообщил, что его группа была обнаружена в лесном массиве. По его словам, после боестолкновения трое военнослужащих, включая его самого, сдались в плен, а остальные члены группы были ликвидированы.



«Свою вину полностью признаю, в содеянном раскаиваюсь», — сказал украинский диверсант.