20 августа 2025, 16:11

СВР: Украина заметает под ковер неудобные для себя военные эпизоды

Фото: istockphoto/IherPhoto

Служба внешней разведки РФ утверждает, что Киев систематически скрывает от общественности неудобные для себя эпизоды конфликта с Россией.





По сведениям СВР, особенно тщательно замалчиваются случаи добровольного вступления в ряды ВС РФ иностранных бойцов, которые позиционируют себя как «убеждённых антифашистов» и «друзей» Украины.



Речь, по данным разведки, идёт о гражданах Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран ЕС. При этом, как заявляют в СВР, попавших в украинский плен таких добровольцев не вносят в списки на обмен с Россией, а передают Европе с требованием не допускать огласки.



По версии СВР, эти меры предпринимаются, чтобы убедить украинцев и европейцев в единодушной поддержке ВСУ.





«Однако никакая цензура не в состоянии скрыть реальность того, что на стороне киевских нацистов помимо украинцев <...> остались лишь профессиональные наемники», — добавили в СВР.