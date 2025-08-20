Достижения.рф

ФСБ задержала жительницу Запорожской области за финансирование боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/Naeblys

Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области задержали местную жительницу по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины, сообщили в пресс‑службе ведомства 20 августа.



По данным следствия, в 2023–2024 годах женщина через приложение украинского банка приобретала военные облигации, а выручку от их продажи направляла на поддержку ВСУ. По версии ФСБ, она потратила свыше 270 тыс. рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене; в настоящее время она содержится под стражей и может быть приговорена к лишению свободы, вплоть до пожизненного.

Ранее, 16 июля, в Донецкой Народной Республике сообщалось о задержании ещё одного россиянина по аналогичному обвинению — ему инкриминируют неоднократные перечисления на электронные банковские счета и также возбуждено дело о госизмене.

Никита Кротов

