ФСБ задержала жительницу Запорожской области за финансирование боевиков ВСУ

20 августа 2025, 15:17

Жительнице Запорожской области грозит пожизненное за финансирование боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/Naeblys

Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области задержали местную жительницу по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины, сообщили в пресс‑службе ведомства 20 августа.