ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве

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ФСБ задержала пятерых подозреваемых в поджоге вертолёта К-32 на московском аэродроме в Остафьево. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны четверо молодых людей и 19-летняя девушка. Все они прибыли в Москву из регионов.
Канал приводит список задержанных: 22-летние Булгаков Н. из Новосибирской области, Ямсков Д. из Норильска и Яковец Р. из Ростовской области, 21-летний Хамидуллин С. из Новосибирска и 19-летняя Мочалина А. из Норильска.
Напомним, что инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 апреля. Неизвестные подожгли стоявший на стоянке пожарный вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.
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Канал приводит список задержанных: 22-летние Булгаков Н. из Новосибирской области, Ямсков Д. из Норильска и Яковец Р. из Ростовской области, 21-летний Хамидуллин С. из Новосибирска и 19-летняя Мочалина А. из Норильска.
Напомним, что инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 апреля. Неизвестные подожгли стоявший на стоянке пожарный вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.
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Анастасия Чинкова