МЧС ликвидировали пожар на центральном рынке Невинномысска

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Спасатели МЧС России потушили пожар на центральном рынке Ставропольского края, сообщается в Telegram-канале ведомства.
После полуночи 27 апреля удалось локализовать пожар, площадь которого составила 1 000 квадратных метров.
На центральном рынке моногорода Невинномысска загорелся павильон. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Mash, видны звуки взрывов и обрушение павильона из-за пожара.
Ранее МЧС сообщало, что во время пожара на ставропольском рынке обрушилась кровля на площади 1 000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
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На центральном рынке моногорода Невинномысска загорелся павильон. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Mash, видны звуки взрывов и обрушение павильона из-за пожара.
Ранее МЧС сообщало, что во время пожара на ставропольском рынке обрушилась кровля на площади 1 000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Александр Климов