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МЧС ликвидировали пожар на центральном рынке Невинномысска

МЧС: пожар на тысячу квадратов на центральном рынке в Ставрополье ликвидирован
27 апреля 2024, 02:59
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Спасатели МЧС России потушили пожар на центральном рынке Ставропольского края, сообщается в Telegram-канале ведомства.
После полуночи 27 апреля удалось локализовать пожар, площадь которого составила 1 000 квадратных метров.

На центральном рынке моногорода Невинномысска загорелся павильон. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Mash, видны звуки взрывов и обрушение павильона из-за пожара.



Ранее МЧС сообщало, что во время пожара на ставропольском рынке обрушилась кровля на площади 1 000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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#мчс
#россия
Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер
Сариа: хасиды совершили атаку на британский нефтяной танкер в Красном море
27 апреля 2024, 03:17

Фото: iStock/Dikuch

Правящая на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) объявила, что его члены атаковали противокорабельными ракетами в Красном море британский танкер Andromeda Star и сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, сообщил лидер боевиков Яхья Сариа в своем канале в Telegram.
Сариа пообещал, что хуситы будут продолжать военные действия до тех пор, пока Израиль «не снимет блокаду» с сектора Газа и не прекратит «агрессию против палестинцев».

26 апреля Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе и выпустили ракеты по южному израильскому городу Эйлату.

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#атака
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В Бразилии сообщили о минировании посольства России
Correo Brasiliense: в Бразилиа сообщили о минировании посольства России
27 апреля 2024, 01:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Полиция проверяет сообщение о бомбе в посольстве России в столице Бразилии Бразилиа, сообщила местная газета Correo Brasiliense.
По данным издания, одному из сотрудников посольства позвонил неизвестный. Этот человек сообщил, что в здании заложена бомба. На место происшествия прибыли саперы, пожарные и специалисты из группы батальона специальных операций.

Основные работы ведутся во внутреннем дворе посольства. Ведется проверка на наличие взрывчатки.

Ранее в Дагестане третьеклассник позвонил в службу спасения и сообщил, что несколько школ в Махачкале заминированы.

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#россия
#бомба
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Мужчина погиб в ходе обстрела Токмака со стороны ВСУ
Балицкий: тело мужчины нашли под развалинами жилого дома в Токмаке
27 апреля 2024, 00:33

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела города Токмак в Запорожской области погиб мужчина, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, тело погибшего было обнаружено во время разбора завалов жилого дома. Уточняется, что работы в данном районе продолжаются.

«На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», – заявил Балицкий.

Ранее, накануне вечером, украинские войска обстреляли жилой комплекс в Запорожской области. Обстрелу также подвергся город Токмак. По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ пострадали не менее трех человек.

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#украина
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#евгений балицкий
#запорожская область
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Пожар и взрыв произошли на центральном рынке Невинномысска
МЧС: торговые павильоны площадь 1 тыс. кв. м. загорелись в Невинномысске
27 апреля 2024, 00:11

Фото: iStock/Diy13

Торговые павильоны площадью 1 тыс. кв. м. ​загорелись на центральном рынке моногорода Невинномысска в Ставропольском крае, передает ТАСС, ссылаясь ​на главное управление МЧС ​России по региону.
Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров, в настоящее время его тушат. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

На изображениях, опубликованных Telegram-каналом Mash, помимо звуков взрывов, слышен звук складывающегося из-за огня павильона.

Вечером 21 апреля в Астрахани загорелась крыша магазина и павильона. Огонь охватил торговые ряды одного из крупнейших рынков города – Большие Исады. Общая площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.

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#пожар
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#рынок
#ставропольский край
#мчс
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Землетрясение зафиксировано у берегов Тайваня
ESMC: землетрясение магнитной 5,8 произошло возле берегов Тайваня
26 апреля 2024, 23:44

Фото: iStock/SteveCollender

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло у побережья Тайваня, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зарегистрировано в 104 километрах к востоку от города Тайчжун с населением более одного миллиона человек. Эпицентр находился на глубине около 20 километров.

Ранее, 21 апреля, землетрясение магнитудой 5,1 также произошло у берегов острова Тайвань.

До этого, 6 апреля, землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на юго-западе Китая.

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#китай
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ВСУ обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ нанесли удары по поселку Прилесье Белгородской области
26 апреля 2024, 23:35

Фото: Istock/Standart

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Прилесье в Краснояружском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. В то же время были повреждены линии электропередач, без света остались села Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», – подчеркнул Гладков.

Ранее, в ночь на пятницу, 26 апреля, стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили два снаряда реактивной системы над приграничным регионом.

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#всу
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Полиция проверит семью, в которой родители заставили сына съесть сигареты
В Екатеринбурге проверяют семью, где родители заставили сына съесть сигареты
26 апреля 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Irina_Geo

В Екатеринбурге полиция проверяет семью, где родители заставили 11-летнего сына съесть сигареты, что может привести к возбуждению уголовного дела о жестоком обращении с ребенком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
«Информация о произошедшем поступила в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу от тети несовершеннолетнего и зарегистрирована в установленном законом порядке. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия сотрудниками по делам несовершеннолетних территориального ОВД, а также осуществлен выход по месту жительства подростка для оценки его условий проживания», — отметил представитель полиции.
Он также добавил, что в отношении родителей мальчика будет составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Правоохранительными органами также подготовлен характеризующий материал для принятия решения о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с несовершеннолетним.

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#вс рф
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Признан виновным ещё один участник действовавшей в 90-х коптевской ОПГ
26 апреля 2024, 20:46

Фото: iStock/BrianAJackson

Еще один участник действовавшей в 1990-х годах коптевской организованной преступной группировки (ОПГ) признан виновным в Москве, пишет «Лента.ру».
Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Сергей Замарев был известен под псевдонимом Мэлс. Его обвинили по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным суда, преступник расправился с неким мужчиной по фамилии Степанов, выстрелив в него из автомата. В это же время мимо проезжал трамвай №23, оказавшийся под обстрелом.

В результате пассажиры получили ранения различной степени тяжести, а одна женщина погибла. Как утверждает следствие, коптевская ОПГ в 1990-е годы взаимодействовала с коммерческими фирмами, рынками и предприятиями на востоке Москвы.

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#преступление
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Задержан нападавший на ростовчан украинец Шеховцев
26 апреля 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Thomasaf

Задержан уроженец Украины Богдан Шеховцев. Он нападал на жителей Ростова-на-Дону, избивал их, а затем выкладывал видеозаписи своих преступлений в интернет.
В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, передаёт телеграм-канал SHOT. также решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Шеховцев подозревается в связях с наркоторговцами, для которых он в числе прочего выбивал деньги из должников.

23-летний Шеховцев переехал в Россию для того, чтобы скрыться от мобилизации на Украине, получил российское гражданство. В течение нескольких месяцев он избивал ростовчан, выкладывая затем видео с расправами в сеть. В соцсетях и мессенджерах он публиковал свои фото со вскинутой в нацистском приветствии рукой.

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