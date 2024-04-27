В Москве неизвестные подожгли пожарно-спасательный вертолёт Ка-52

Фото: istockphoto/Distortion Media
На аэродроме Остафьево в Москве в ночь с 25 на 26 апреля произошёл пожар. Неизвестный поджёг спасательный вертолёт Ка-52, принадлежащий ГКУ «Московский авиационный центр», находившийся на стоянке «Северная».
Как сообщает телеграм-канал Baza, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, его ликвидировали сотрудники пожарной службы аэропорта. В тот день вертолёт вылетов не совершал и находился на техническом обслуживании. На месте пожара криминалисты нашли сумку для сменной обуви, пустую бутылку из-под горючей жидкости, монтировку, моток колючей проволоки, платок и перчатки.
Обнаруженные предметы не оставляют сомнения: имел место именно поджог. Следственное управление СК России на водном и воздушном транспорте возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Вертолеты Ка-32 используются «Московским авиационным центром» для тушения пожаров и спасательных работ.
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Обнаруженные предметы не оставляют сомнения: имел место именно поджог. Следственное управление СК России на водном и воздушном транспорте возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Вертолеты Ка-32 используются «Московским авиационным центром» для тушения пожаров и спасательных работ.
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Александр Бойцов