Сотрудники ФСБ предотвратили ряд покушений на госслужащих и участников СВО

В Сибири спасатели смогли отыскать двух школьников, которые катались на сноубордах с горы Югус и заблудились. Об этом сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса. Ребят нашли, как отмечается, члены поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах.