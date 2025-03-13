Сотрудники ФСБ предотвратили ряд покушений на госслужащих и участников СВО

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию покушений на служащих госучреждений и участников специальной военной операции. Представители украинских спецслужб намеревались разослать им бомбы в виде почтовых отправлений.
Посылки были обнаружены в аэропорту Челябинска, сообщает РИА Новости. Взрывные устройства были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. Они были настроены таким образом, чтобы сдетонировать при вскрытии упаковки. Закамуфлированные бомбы предназначались адресатам в Москве, Воронеже, Саратовской области и Краснодарском крае.
Кроме того, в Челябинске сотрудники ФСБ обнаружили ещё один тайник, в котором находились четыре самодельных взрывных устройства (СВУ). Их должны были отправить военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Завербованный спецслужбами Украины гражданин РФ, который отправлял посылки, задержан в Первоуральске.
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Кроме того, в Челябинске сотрудники ФСБ обнаружили ещё один тайник, в котором находились четыре самодельных взрывных устройства (СВУ). Их должны были отправить военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Завербованный спецслужбами Украины гражданин РФ, который отправлял посылки, задержан в Первоуральске.
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Александр Бойцов