ФСБ задержала российскую ОПГ дорожников за хищение бюджетных средств

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В Челябинске ФСБ задержала ОПГ, которая похищала деньги, выделяемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на собственный источник.
Задержан руководитель крупнейшей подрядной организации в области ремонта и обслуживания дорог Нвер Колозян, а также работники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».
Сообщается, что Колозян систематически передавал взятки в особо крупном размере за покровительство и приемку работ, которые не были выполнены или исполнены ненадлежащим образом, в рамках реализации 124 муниципальных и госконтрактов на сумму более 5,9 миллиарда рублей.
Возбуждены уголовные дела. На работе и дома у фигурантов дела прошли обыски.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мэра Троицка Виноградова при получении взятки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что Колозян систематически передавал взятки в особо крупном размере за покровительство и приемку работ, которые не были выполнены или исполнены ненадлежащим образом, в рамках реализации 124 муниципальных и госконтрактов на сумму более 5,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мэра Троицка Виноградова при получении взятки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак