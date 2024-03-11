ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов

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ФСБ задержала жителя Ивановской области, которого подозревают в финансировании террористов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на управление ведомства по региону.
ФСБ уточняет, что 31-летний мужчина финансировал украинскую националистическую организацию, которая признана террористической и запрещена на территории России. Деньги он переводил безналичным способом в виде криптовалюты.
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Анастасия Чинкова