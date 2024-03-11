ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов

В Екатеринбурге полицейские приступили к проверке информации о конфликте участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова с подростками в переходе метро. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых.