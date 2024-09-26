ФСБ задержала шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах

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ФСБ России в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержала шесть человек, из которых трое – подростки, за поджоги на объектах железнодорожного транспорта и связи. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что операции по задержанию велись ФСБ совместно со Следственным комитетом России. Удалось установить личности шестерых причастных к поджогам, в числе которых троё несовершеннолетних 2007 и 2009 годов рождения.
По факту преступлений возбуждены уголовные дела о теракте. В настоящее время проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления по статье о госизмене.
В общей сложности задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 20 лет, а некоторым грозит пожизненное заключение.
Все подозреваемые признали свою вину в поджогах. Они рассказали, что получали задания от спецслужб Украины. За выполнением им обещали от 10 до 15 тысяч рублей.
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По факту преступлений возбуждены уголовные дела о теракте. В настоящее время проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления по статье о госизмене.
В общей сложности задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 20 лет, а некоторым грозит пожизненное заключение.
Все подозреваемые признали свою вину в поджогах. Они рассказали, что получали задания от спецслужб Украины. За выполнением им обещали от 10 до 15 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова