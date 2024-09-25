ФСБ поймала пособника СБУ под Херсоном за экстремистские акции

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В Херсонской области сотрудники ФСБ поймали жителя города Алешки, которые по заданию от СБУ совершал экстремистские акции. Об этом сообщает ТАСС. По информации ведомства, мужчину завербовали 17 лет назад — в 2007 году.
Отмечается, что на протяжении этого времени он поддерживал связь с СБУ, а когда началась СВО начал проводить экстремистские акции в Херсонской области.
Правоохранители возбудили в отношении экстремиста уголовное дело.
Ранее сообщалось, что суд сократил на полгода, до 25,5 лет, срок тюремного заключения агента СБУ Ивана Недильского по делу о терактах в Подмосковье и госизмене.
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Правоохранители возбудили в отношении экстремиста уголовное дело.
Ранее сообщалось, что суд сократил на полгода, до 25,5 лет, срок тюремного заключения агента СБУ Ивана Недильского по делу о терактах в Подмосковье и госизмене.
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Данил Пономарев