ФСБ: в Дагестане поймали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины

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В Дагестане поймали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщил ЦОС ФСБ. Отмечается, что уже возбуждены уголовные дела о мошенничества, фигурантов арестовали.
«Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии в виде получения в пользование многоканальных телефонных номеров фиксированной связи. После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины», — говорится в сообщении.При помощи этих номеров мошенники с Украины звонили своим жертвам под видом российских правоохранительных органов, спецслужб и кредитных организаций.
Предварительная сумма ущерба уже перевалила за 100 миллионов рублей, а окончательный ее размер может оказаться еще больше, так как информация о новых жертвах обмана продолжает поступать. В разных регионах России уже возбудили больше 190 уголовных дел о мошенничестве, которое совершалось при помощи средств связи фигурантов.
Правоохранители также проверяют версию об отправке похищенных денег на нужды ВСУ.
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