ФСБ: в Дагестане поймали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины

Боевик ВСУ сдался в плен в Курской области после того, как провел сутки в подвале рядом с трупом сослуживца. Об этом рассказал боец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Адигам в беседе с ТАСС. По его словам, украинец сдался во время штурма села Борки в Суджанском районе, где в течение двух суток наступали ВС РФ.