Суд сократил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье

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Суд сократил на полгода, до 25,5 лет, срок тюремного заключения агента СБУ Ивана Недильского по делу о терактах в Подмосковье и госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Отмечается, что изначально Второй западный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде тюремного заключения на срок 26 лет, из которых восемь лет он будет пребывать в тюрьме, а оставшиеся 18 лет – в исправительной колонии строго режима. Также ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.
Однако впоследствии Апелляционный военный суд сократил основной срок наказания до 25 лет и шести месяцев лишения свободы. Остальные условия приговора оставлены без изменений.
В марте 2022 года в Греции Недильского завербовал сотрудник военной контрразведки СБУ. После этого россиянин начал собирать сведения об объектах инфраструктуры Московской и Смоленской областей с дальнейшей передачей данных на Украину.
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Однако впоследствии Апелляционный военный суд сократил основной срок наказания до 25 лет и шести месяцев лишения свободы. Остальные условия приговора оставлены без изменений.
В марте 2022 года в Греции Недильского завербовал сотрудник военной контрразведки СБУ. После этого россиянин начал собирать сведения об объектах инфраструктуры Московской и Смоленской областей с дальнейшей передачей данных на Украину.
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Анастасия Чинкова