ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на разведку Украины

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Сотрудники спецслужб задержали агента, передававшего украинской разведке данные о российской армии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что задержанный является сотрудником режимного предприятия. Он установил контакт с представителями Службы внешней разведки (СВР) Украины и за деньги предоставлял им сведения о ВС РФ, в частности, о подразделениях войск.
В ФСБ подчеркнули, что переданные данные могли быть использованы украинцами против безопасности России, в том числе в зоне СВО.
Задержанный полностью признал свою вину и в настоящее время сотрудничает со следствием. Он признался, что за деньги передал украинским спецслужбам координаты военных объектов и фотографии современного оборонного изделия.
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В ФСБ подчеркнули, что переданные данные могли быть использованы украинцами против безопасности России, в том числе в зоне СВО.
Задержанный полностью признал свою вину и в настоящее время сотрудничает со следствием. Он признался, что за деньги передал украинским спецслужбам координаты военных объектов и фотографии современного оборонного изделия.
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Анастасия Чинкова