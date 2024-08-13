ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО по подозрению в госизмене

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Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) задержали по подозрению в госизмене и передачи информации Главному управлению разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.
Отмечается, что женщина через мессенджер Signal переписывалась с представителем разведывательного управления украинского оборонного ведомства. Действуя по заданию Киева, она в январе 2023 года поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО в целью сбора данных об арсеналах, базах и складах оружия.
После этого она передала полученные данные украинской стороне.
В управлении ФСБ сообщили о её задержании.
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После этого она передала полученные данные украинской стороне.
В управлении ФСБ сообщили о её задержании.
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Анастасия Чинкова