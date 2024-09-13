ФСБ задержала стриптизёра, обещавшего «вытащить» военного с СВО за 3 млн рублей

Видео: пресс-служба УФСБ России по Москве и МО
Сотрудники ФСБ задержали в Москве стриптизёра по кличке Маугли по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и Московской области.
«По данным следствия, задержанный и его подельник обещали за три миллиона рублей помочь с увольнением военного, который находится в зоне проведения специальной военной операции. Однако фактически на увольнение с военной службы они повлиять не могли, так как у них не было таких возможностей и полномочий», — говорится в сообщении.Задержать обоих злоумышленников удалось в ходе оперативного эксперимента — после передачи им запрошенных денег.
Отмечается, что танцовщик стриптиза Станислав Тур, выступающий в клубах Москвы под псевдонимом Маугли, ранее был судим за подделку документов и кражу. Кроме того, в своих соцсетях он размещал информацию о том, что может «решить любой вопрос» с военкоматом и Госавтоинспекцией.
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