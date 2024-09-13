Полицейские поймали двух жителей Подмосковья, обокравших ювелирный магазин

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Двух жителей Московской области 23 и 28 лет, подозреваемых в краже товаров из ювелирного магазина, задержали полицейские Пушкинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины ночью отжали окно подсобки ювелирного магазина, один из них проник в помещение, собрал в сумку ювелирные украшения с прилавков и передал сумку сообщнику. Затем оба злоумышленника скрылись. Общая сумма ущерба составила 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Подозреваемых задержали по их месту жительства. Мужчины рассказали, что часть украденного сдали в ломбард в Москве, часть — в скупку в Туле, а вырученные деньги потратили. Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
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