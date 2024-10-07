ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморском крае

У семьи актера Андрея Неретина, о смерти которого сообщали сегодня, 6 октября, нет денег на его похороны. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед своей кончиной запомнившийся по роли депутата Наливкина артист несколько дней был в запое.