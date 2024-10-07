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ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморском крае

07 октября 2024, 05:53
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Пограничники в Приморском крае задержали троих иностранцев, незаконно пересекших границу России для сбора дикоросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России.
По данным ведомства, нарушители были задержаны в лесном массиве в Хасанском районе.

«Обнаруженные у задержанных запас продуктов питания, а также предметы экипировки свидетельствовали о долгосрочных планах их пребывания на территории РФ», – отметили представители управления.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Иностранцы признали, что нарушили границу с целью сбора дикорастущих растений.

Ранее в Ленинградской области пограничники задержали гражданина Франции, который пытался незаконно пересечь границу России со стороны Эстонии.

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#уголовное дело
Израиль сообщил о новых ударах по объектам «Хезболлы»
Израиль нанес удар по оружейным складам «Хезболлы» в Бейруте
07 октября 2024, 02:39

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по складам оружия, принадлежащим ливанскому движению «Хезболла», недалеко от Бейрута, в результате чего произошел взрыв.
Истребители ВВС Израиля разбомбили объекты движения, в том числе центр сбора разведданных, командный центр и дополнительные объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие разведывательному центру «Хезболлы» в Бейруте.

«После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие оружия», – упоминается в сообщении.

ЦАХАЛ отметила, что «Хезболла» намеренно разместила свой командный центр и оружие под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая опасности окружающее население.

Ранее «Хезболла» объявила, что атаковала израильские базы ракетами. По данным израильской армии, из Ливана по Хайфе и ее окрестностям было выпущено около пяти артиллерийских снарядов, в городе была объявлена тревога.

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В Пакистане прогремел взрыв возле международного аэропорта
07 октября 2024, 02:29

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв произошел недалеко от международного аэропорта имении Джинны в Карачи, Пакистан, сообщает телеканал Geo TV.
В результате «мощного взрыва» возле аэропорта погиб по меньшей мере один человек, многие получили ранения. По предварительным данным, взорвалась цистерна и загорелся стоящий рядом автомобиль.

На месте происшествия работают полицейские и пожарные бригады. Власти полагают, что сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв также был слышен в разных районах Карачи.

Ранее в международном аэропорту Варшавы также произошел взрыв в зале сортировки багажа имени Фридерика Шопена. По данным источников, взорвался чемодан, принадлежащий пассажиру, направлявшемуся в Вену. В чемодане находились биологические образцы и сухой лед для исследований.

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#пожарные
#полицейские
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МЧС: пожар в частном доме унес жизни двоих детей в Челябинской области
06 октября 2024, 21:54

Фото:istockphoto/photovs

Два ребенка погибли в результате горения частного дома под Челябинском. Как проинформировали в МЧС России, загорелись в том числе и надворные постройки.
«В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли трехлетний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев. Обстоятельства трагедии уточняются. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России», — сказано в сообщении спасателей.

Пожар ликвидировали на ста квадратных метрах 19 пожарных, а также спецтехника в количестве пять единиц.

Перед этим сообщалось что при пожаре в торговом центре Каспийска в Дагестане пострадали трое пожарных. Двоим огнеборцам помогли на месте, еще одного госпитализировали с ожогами.

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#мчс
#челябинск
#смерть
#дети
#новости
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Утечка серной кислоты из цистерны произошла на нижегородской ж/д станции
06 октября 2024, 21:29

Фото: iStock/Smederevac

В Нижегородской области на железнодорожной станции произошла утечка серной кислоты из цистерны, пострадавших или угрозы экологии нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги сообщает РИА Новости. Отмечается, что вагон отсоединили и отставили на подъездной путь, чтобы ликвидировать течь.
«Сегодня, 6 октября, в 13.30 на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что из-за утечки никто не пострадал, угрозы населению или природе нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают профильные службы.

Происшествие также не повлияло на движение других поездов по данному участку железной дороги.

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#дороги
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#станции
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CBS News: водитель грузовика сбил беременную женщину, отвлекшись на секс-чат
06 октября 2024, 19:28

Фото: istockphoto/TheaDesign

Водитель грузовика сбил беременную женщину в штате Миннесота, отвлекшись на смартфоне на секс-чат, передает CBS News. Уточняется о гибели ребенка и нескольких пострадавших.
Трагедия случилась, когда движение замедлилось в связи со строительными работами, и шофер въехал в Chevrolet Suburban. Пошла цепная реакция из других столкновений. Двое пострадавших в Suburban, включая женщину на 31-й неделе беременности, получили травмы, опасные для жизни.

Младенца не спасло даже экстренное кесарево сечение, троих детей, которые были на заднем сиденье Chevrolet, госпитализировали. Другие участники инцидента отделались неопасными травмами.

По обвинению, ДТП спровоцировал 52-летний житель Айовы, его будут судить в декабре.

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#сша
#новости
#дтп
#грузовик
#полиция
#беременность
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В Швеции открыли стрельбу в торговом центре
SVT: в торговом центре в Швеции произошла стрельба, один человек пострадал
06 октября 2024, 19:02

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Стрельба произошла в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции. Об этом информирует телеканал SVT со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что возле торгового центра находится большое число правоохранителей. В результате происшествия один человек пострадал. Его состояние в настоящее время неизвестно.

Согласно информации источника, предполагаемый нападавший задержан на месте. По словам очевидцев, вооружённый стрелок был в маске.

Уточняется, что торговый центр был эвакуирован, а территория здания оцеплена. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.

Ранее сообщалось, что террористом, который расстрелял людей на вокзале в Израиле, оказался ранее судимый араб-бедуин Ахмад Саид Акаби. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#террористы
#полиция
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Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка на фоне его задержания в Париже
Peopletalk: спутница Дурова потеряла ребенка на фоне его задержания в Париже
06 октября 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил на своем канале, что его спутница Юля, с которой его задержали в Ле-Бурже в августе, потеряла ребенка из-за стресса.
Миллиардер узнал об этом от своего защитника, когда находился в участке третий день. По словам Дурова, его допрашивали несколько часов.

«Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Джулия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я надавил на него, чтобы узнать причины. «Испугалась? Уехала из Парижа?» — спросил я. Он колебался. «Она беременна», — наконец сказал он», — приводит рассказ Дурова Peopletalk.

Сама Юлия писала, что была на десятой неделе беременности. Павла Дурова задержали во Франции, когда он прилетел из Азербайджана. Ему вменяли уголовные статьи, связанные с мошенничеством, незаконным контентом и другие.

По информации французских журналистов, бизнесмена взяли за отказ сотрудничать со спецслужбами. Позже в политике конфиденциальности мессенджера появился раздел о правоохранительных органах. Отмечалось, что данные пользователей могут быть раскрыты при обоснованных запросах.

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#мир
#франция
#париж
#павел дуров
#задержание
#арест
#новости
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У семьи «депутата Наливкина» нет денег на его похороны
Mash: семье актера Неретина придется собирать деньги на его похороны
06 октября 2024, 17:58

Фото: iStock/Mikhail Ognev

У семьи актера Андрея Неретина, о смерти которого сообщали сегодня, 6 октября, нет денег на его похороны. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед своей кончиной запомнившийся по роли депутата Наливкина артист несколько дней был в запое.
По данным издания, у родных Неретина нет денег, чтобы организовать для него похороны, потому они будут собирать средства на погребение с поклонников актера.

Ранее сообщалось, что в последние годы своей жизни Неретин часто болел, а летом перенес микроинсульт и тяжелую операцию на тазобедренном суставе.

Напомним, шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. После одного из эпизодов на авторов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а съемки прекратились. Несколько дней назад у Андрея Неретина случился микроинсульт. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.

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#съёмки
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Стала известна личность террориста, расстрелявшего людей в Израиле
SHOT: расстрелявшим людей в Израиле террористом оказался ранее судимый бедуин
06 октября 2024, 17:38

Террористом, который расстрелял людей на вокзале в Израиле, оказался ранее судимый араб-бедуин Ахмад Саид Акаби, имеющий израильское гражданство. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что при теракте погибла 20-летняя девушка, еще 12 человек пострадали.
По данным издания, террористу 29 лет, он родом из бедуинской деревни Хура. В 2015 году его родственник убил израильского солдата — на том же самом центральном вокзале в Беэр-Шеве.

Уточняется, что второй подозреваемый уже задержан.

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#израиль
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