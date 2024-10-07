ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморском крае

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Пограничники в Приморском крае задержали троих иностранцев, незаконно пересекших границу России для сбора дикоросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России.
По данным ведомства, нарушители были задержаны в лесном массиве в Хасанском районе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Иностранцы признали, что нарушили границу с целью сбора дикорастущих растений.
Ранее в Ленинградской области пограничники задержали гражданина Франции, который пытался незаконно пересечь границу России со стороны Эстонии.
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«Обнаруженные у задержанных запас продуктов питания, а также предметы экипировки свидетельствовали о долгосрочных планах их пребывания на территории РФ», – отметили представители управления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Иностранцы признали, что нарушили границу с целью сбора дикорастущих растений.
Ранее в Ленинградской области пограничники задержали гражданина Франции, который пытался незаконно пересечь границу России со стороны Эстонии.
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Александр Климов