Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Украинские шпионы собирались выкрасть из России ребенка сотрудника ГУР

Украинские шпионы собирались выкрасть из России ребенка сотрудника ГУР

ФСБ: шпионы ГУР признались, что должны были выкрасть ребенка из России
03 октября 2024, 11:03
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержанные на российско-литовской границе украинские шпионы сообщили, что должны были выкрасть и вывезти ребенка из России. Видеозапись допроса опубликовала ФСБ РФ.
Напомним, в четверг, 3 октября, в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Им была поставлена задача собрать сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы, чтобы в дальнейшем забросить агентов для совершения преступлений на территории РФ.

В ходе допроса один из задержанных сообщил, что с ними был специальный человек, который должен был помочь забрать ребенка с территории РФ. По предварительным данным, отцом этого ребенка является один из сотрудников ГУР.



Второй задержанный эту информацию подтвердил. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Калининграде задержали сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж

В Чите 12 диверсантов получили реальные сроки

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию в регионах
#мо
#дело
#уголовное дело
#фсб
#человек
#рф
Актера Ливанова подключили к ИВЛ
03 октября 2024, 11:52

Фото: iStock/sudok1

У актера и режиссера Василия Ливанова выявлены признаки дыхательной недостаточности во время лечения. Его подключили к ИВЛ. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, у Ливанова оказался низким уровень кислорода в крови. Кроме того, врачи обнаружили рост маркеров воспаления, превышающий норму в пять раз. Таким образом, было принято усилить интенсивную терапию Ливанову. Его также подключили к ИВЛ.

89-летний артист находится в отделении нейрореанимации с 29 сентября. По результатам диагностики и анализов будет установлен окончательный диагноз и принято решение о тактике дальнейшего лечения.

Наибольший успех и известность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в знаменитой франшизе Игоря Масленникова. На родине автора книг о великом сыщике сэра Артура Конан-Дойля в Великобритании кино-дуэт Ливанова и Виталия Соломина в роли доктора Ватсона признали лучшим за всю историю многочисленных экранизаций произведений о Шерлоке Холмсе.

Читайте также:

Mash: у сыгравшего Холмса актёра Ливанова подозрение на онкологию

Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Композитора Вячеслава Добрынина госпитализировали с подозрением на третий инсульт
#врачи
#рост
#диагноз
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты подробности о похитившем кенгурят из зоопарков карлике
Подозреваемого в краже кенгурят из калужского и ярославского зоопарков задержали
03 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Похитивший кенгурят из российских зоопарков карлик оказался вором-рецидивистом. МВД подтвердило задержание 31-летнего злоумышленника Ивана Некрасова. Кадры с задержанием опубликованы в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Уточняется, что мужчина украл трех кенгуру за одну неделю из зоопарков в разных регионах России. Именно его рост, который составляет менее 1,5 м, позволял Некрасову проникать в помещения.

Согласно информации следствия, одно животное он уже успел продать. Тело еще одного кенгуренка обнаружили в клетчатой сумке вора.

Ранее Некрасов был судим за кражи. Мужчина начал заниматься воровством еще в подростковые годы. В отношении него возбуждено новое дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

Читайте также:

В лесах на юге Подмосковья прогнозируют высший уровень пожароопасности

В Калининграде задержали сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж

Родителей, пропустивших младенца через мясорубку, осудили в Ростове-на-Дону
#мо
#животное
#дело
#кражи
#рост
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Калининграде задержали сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж
03 октября 2024, 10:15

Фото: iStock/irene_rebrova

В Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что преступники пытались незаконно проникнуть на территорию РФ из Литвы. Согласно информации следствия, одной из целей их операции было похищение и незаконное перемещение через границу российского ребенка, отцом которого был сотрудник ГУР Украины.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В ведомстве не уточнили число фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что в Комсомольск-на-Амуре местный житель получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Солнечногорске задержали приезжего из Средней Азии с грузом героина

Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене

Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей
#радио 1
#дело
#уголовное дело
#преступники
#похищение
#компании
#операции
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Солнечногорске задержали приезжего из Средней Азии с грузом героина
03 октября 2024, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские установили, что мужчина приехал на машине в лес, расположенный рядом с деревней Жилино, чтобы забрать из тайника наркотик. В салоне автомобиля задержанного правоохранители изъяли пакет с порошком. Экспертиза установила, что вещество в пакете является наркотиком героином общей массой более килограмма», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Читайте также:

Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов

Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»

В Австралии задержали учительницу за совращение двоих учеников
#наркотики
#полиция
#солнечногорск
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов
Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов после допроса
03 октября 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что также задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально правоохранители планировали задержать только его, но после очной ставки и допросов решили задержать и Чекалиных. Согласно информации следствия, Вишняк предложил бывшим супругам проводить марафоны и взял их организацию на себя. За это он получал около 25% от общего дохода.

Параллельно Вишняк и Чекалины создали организацию по продаже косметики и питания, после чего Вишняк уехал в Штаты. После того как доходы начали стремительно расти, Вишняк и Чекалины решили пользоваться услугами финансовых организаций Дубая. Данный факт российским следствием оценивается как перевод денег по фиктивным документам.

Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.

Читайте также:

МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа

Блогеры Валерия и Артём Чекалины официально развелись

Дело об отмывании денег в отношении блогера Валерии Чекалиной прекращено
#мвд
#уголовное производство
#компании
#доходы
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»
03 октября 2024, 09:38

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне Ким (Бакальчук) и обществу с ограниченной ответственностью «РВБ», требуя признать сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании недействительной. Об этом информирует Forbes.
«Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна все еще состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался», — заявил он.

Бакальчук утверждает, что сделка по передаче домена Wildberries.ru противоречит всем юридическим и здравым принципам. Он заявил, что домен был выведен из их совместной собственности без его согласия.

По мнению бизнесмена, эксперты оценивают стоимость этого домена не менее чем в 3 миллиона долларов. Он считает, что такие действия предпринимаются перед началом бракоразводного процесса с целью уменьшить объем совместно нажитого имущества.

«Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов. Я твердо намерен вернуть домен в нашу совместную собственность, потому что именно он — один из символов компании и важнейший актив», — заключил Бакальчук.

Ранее стало известно, что реструктуризация объединённой компании Wildberries и Russ полностью завершена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение

Песков: Слияние Wildberries и Russ не входит в компетенцию Кремля

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию
#договор
#эксперты
#компании
#собственность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Австралии задержали учительницу за совращение двоих учеников
Daily Mail: учительница из Сиднея совратила двоих учеников 16 и 17 лет
03 октября 2024, 09:37

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Австралийскую учительницу Тайлу Брейли из Сиднея задержали за совращение двоих учеников 16 и 17 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
30-летняя Брейли преподавала физическую культуру в школе штата Новый Южный Уэльс. По данным следствия, женщина совратила 17-летнего ученика в своей машине на школьной парковке. Спустя некоторое время стало известно, что до этого учительница также совратила 16-летнего подростка.

Суд предъявил женщине обвинение по 6 эпизодам. Адвокаты Брейли попросили отложить рассмотрение дела, поскольку пока не ознакомились с ним детально. При этом сторона защиты заявляет, что Брейли диагностировали биполярное расстройство.

Читайте также:

Родителей, пропустивших младенца через мясорубку, осудили в Ростове-на-Дону

Звезду «Дома-2» изнасиловали в «Москва-Сити» и выбили винир: подробности

«Насиловал на камеру»: директор спецшколы из Львова развращал детей-сирот и инвалидов, подробности
#суд
#москва
#женщина
#обвинение
#защита
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родителей, пропустивших младенца через мясорубку, осудили в Ростове-на-Дону
03 октября 2024, 09:17

Фото: iStock/globalmoments

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор родителям, которых обвиняли в жестоком убийстве восьмимесячной дочери. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.
Согласно данным следствия, в апреле 2023 года супруги, находясь дома, убили восьмимесячную дочь и «предприняли действия, направленные на сокрытие тела». Они расчленили тело малышки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере.

По словам матери убитой, якобы к ним в квартиру проникли неизвестные, усыпили их, а когда супруги проснулись, то увидели, что дочь похитили. Фигуранты дела были задержаны, в их квартире нашли останки тела младенца.

Против преступников возбуждено уголовное дело. Отца девочки приговорили к 15 годам лишения свободы. Его жена отправится в ИК общего режима на 13 лет.

Читайте также:

Стали известны подробности убийства младенца в электропоезде на юго-востоке Москвы

Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене

В Москве трое мигрантов изнасиловали девушку и выкинули из окна
#дело
#уголовное дело
#супруги
#дома
#тела
#младенец
#ребёнок
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти раскрыли судьбу сгоревшего музыкального театра в Хабаровске
Хабаровский губернатор Деменшин: сгоревший музыкальный театр восстановят
03 октября 2024, 09:06

Фото: iStock/Distortion Media

Хабаровский краевой музыкальный театр, который почти полностью сгорел, будет восстановлен. Об этом сообщил руководитель Хабаровского края Дмитрий Деменшин в Telegram-канале.
Деменшин отметил, что сейчас необходимо набраться терпения тем, кто «болеет душой за музтеатр». Руководитель также поручил проверить, контролировалась ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность.

Сегодня вечером, 3 октября, Деменшин проведет заседание оперштаба.

Напомним, пожар произошел в театре Хабаровска. Спустя некоторое время в здании обрушилась крыша. Огонь локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров, три человека смогли самостоятельно эвакуироваться.

Читайте также:

Пожар в театре в Хабаровске локализовали на четырех тысячах «квадратах»

SHOT: выходы в Театре музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы при пожаре

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
#пожар
#безопасность
#заседание
#крыша
#хабаровский край
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате