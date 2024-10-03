Украинские шпионы собирались выкрасть из России ребенка сотрудника ГУР

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Задержанные на российско-литовской границе украинские шпионы сообщили, что должны были выкрасть и вывезти ребенка из России. Видеозапись допроса опубликовала ФСБ РФ.
Напомним, в четверг, 3 октября, в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Им была поставлена задача собрать сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы, чтобы в дальнейшем забросить агентов для совершения преступлений на территории РФ.
В ходе допроса один из задержанных сообщил, что с ними был специальный человек, который должен был помочь забрать ребенка с территории РФ. По предварительным данным, отцом этого ребенка является один из сотрудников ГУР.
Второй задержанный эту информацию подтвердил. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.
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В ходе допроса один из задержанных сообщил, что с ними был специальный человек, который должен был помочь забрать ребенка с территории РФ. По предварительным данным, отцом этого ребенка является один из сотрудников ГУР.
Второй задержанный эту информацию подтвердил. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова