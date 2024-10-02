В Чите 12 диверсантов получили реальные сроки

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Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил 12 членам преступной группировки от 8,5 до 23 лет лишения свободы за диверсии в Москве и Красноярском крае, а также подготовку теракта в военной части Приморского края. Об этом говорится в Telegram-канале суда.
12 человек в составе преступной группы при пособничестве с декабря 2022 года по январь 2023 года совершили 13 диверсий на стратегических транспортных и ж/д объектах в корыстных целях в Москве и красноярском крае.
Кроме того, они готовились поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.
При этом кто организовал преступную группу пока неизвестно. Суд назначил приговорил участникам группы от 8,5 до 23 лет. Отбывать наказание они будут в тюрьмах и колониях строгого режима.
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Кроме того, они готовились поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.
При этом кто организовал преступную группу пока неизвестно. Суд назначил приговорил участникам группы от 8,5 до 23 лет. Отбывать наказание они будут в тюрьмах и колониях строгого режима.
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Элина Позднякова