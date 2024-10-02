В Чите 12 диверсантов получили реальные сроки

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил 12 членам преступной группировки от 8,5 до 23 лет лишения свободы за диверсии в Москве и Красноярском крае, а также подготовку теракта в военной части Приморского края. Об этом говорится в Telegram-канале суда.