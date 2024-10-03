В Калининграде задержали сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж

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В Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что преступники пытались незаконно проникнуть на территорию РФ из Литвы. Согласно информации следствия, одной из целей их операции было похищение и незаконное перемещение через границу российского ребенка, отцом которого был сотрудник ГУР Украины.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В ведомстве не уточнили число фигурантов дела.
Ранее сообщалось, что в Комсомольск-на-Амуре местный житель получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В ведомстве не уточнили число фигурантов дела.
Ранее сообщалось, что в Комсомольск-на-Амуре местный житель получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова